В России попросили не разрешать зарубежные пиратские программы: никто не перейдёт на отечественные

В России попросили не разрешать зарубежные пиратские программы: никто не перейдёт на отечественныеРоссийские разработчики против таких решений
С 2022 года в России на разных уровнях обсуждают проблему ушедших на фоне санкций компаний, разрабатывающих специализированное, в частности, инженерное ПО. Глава Минцифры Максут Шадаев в конце февраля 2023 года заявил, что министерство до конца марта представит предложения о «регулировании вынужденного использования ПО ушедших из России вендоров из недружественных стран».
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Но есть ещё одна неочевидная проблема: российские пользователи не спешат переходить на отечественные аналоги. При этом по ряду сегментов зарубежные решения заменить нечем.
В связи с этим российские разработчики обратились к Минцифры с просьбой не лицензировать принудительно зарубежный софт, потому что российские пользователи вряд ли будут переходить на отечественные продукты. Российские пользователи зачастую выбирают пиратские версии зарубежного софта.
Сегодня доля российского инженерного софта в России составляет 41-58%.