В России попросили не разрешать зарубежные пиратские программы: никто не перейдёт на отечественные

Но есть ещё одна неочевидная проблема: российские пользователи не спешат переходить на отечественные аналоги. При этом по ряду сегментов зарубежные решения заменить нечем.

В связи с этим российские разработчики обратились к Минцифры с просьбой не лицензировать принудительно зарубежный софт, потому что российские пользователи вряд ли будут переходить на отечественные продукты. Российские пользователи зачастую выбирают пиратские версии зарубежного софта.

Сегодня доля российского инженерного софта в России составляет 41-58%.