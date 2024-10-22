В России попросили взыскать деньги с ирландской Google Ireland Limited

Таляровский просит суд признать незаконными соглашения, заключённые между ООО Гугл в декабре 2009 года и апреле 2018 года, а также платежи в размере около 336,5 млрд рублей. Речь также идёт о взыскании 93,4 млрд рублей и 36,8 млрд рублей в виде процентов за пользование чужими деньгами.

К роме того, управляющий требует признать недействительными выплаты зарплат и материальной помощи бывшему гендиректору российского подразделения Google Дэвиду Снэддону в размере более 3,3 млн рублей, бывшему управляющему директору ООО «Гугл» Юлии Соловьёвой в размере 17,4 млн рублей и бывшему финдиректору Юлии Рамазановой в размере 7 млн руб.