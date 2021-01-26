Наука и технологии
Сегодня 13:02
В России попытаются внедрить электронные водительские права
На данном этапе лишь в качестве дубликата бумажного варианта
Как стало известно, прямо сейчас МВД России, совместно с Минцифры, прорабатывает возможность создания дубликата водительских прав в электронной форме.
На данном этапе водители всё ещё обязаны иметь при себе полный пакет документов, требуемый ПДД, пишет РИА Новости. Но в будущем, вполне вероятно, законным может стать и использование исключительно электронного варианта.
В настоящее время совместно с Минцифры России в целях повышения удобства водителей ведется совместная проработка возможности дублирования в электронной форме документов, выдаваемых на бумажных носителях.