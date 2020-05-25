В России попытаются заменить паспорт мобильным приложением

В министерстве при этом заявили, что пользователи приложения будут авторизироваться через собственную учетную запись на Госуслугах, при этом активация мобильного приложения будет происходить в МФЦ Москвы, даже при наличии ранее подтвержденной учетной записи.

На данный момент нет точного списка тех государственных, муниципальных и иных услуг, которыми можно будет воспользоваться при помощи “Мобильного идентификатора” — данный вопрос находится на стадии решения. При этом власти уже отметили, что организации будут соглашаться на участие в эксперименте на добровольной основе.

”Эксперимент создаст условия для повышения скорости обслуживания граждан и комфортные условия для бизнеса при оказании государственных и коммерческих услуг в электронном виде”, — рассказал представитель Минкомсвязи.