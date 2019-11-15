В России построили экоферму на месте табачной фабрики

Известно, что благодаря экоферме растения оснащаются всеми необходимыми веществами и минералами, кроме того, благодаря световым спектрам, которыми оборудована ферма, происходит имитация солнечного света. Отмечается, что специалисты экофермы полностью отказались от обработки грядок пестицидами и ядохимикатами, поскольку растения находятся в стерильных условия, что гарантирует отсутствие попадания в почву сорняков, а удобрение происходит органическими веществами.