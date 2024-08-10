В России построят электролайнер для круизов по Байкалу

В России построят электролайнер для круизов по БайкалуОн будет сравним с пятизвёздочным отелем по уровню комфорта
Российская судоверфь Emperium, часть Sitronics Group, анонсировала строительство нового электрического туристического судна. Эта роскошная яхта, получившая название «Байкал», будет курсировать по Байкалу, предлагая туристам высокий уровень комфорта. Судно станет первым в запланированной серии и будет оснащено тремя палубами.
Согласно информации, на «Байкале» будут доступны каюты бизнес-класса и эконом-варианты, общая вместимость составит 68 человек. Среди удобств — ресторан с панорамными видами, бар, спа-зона, смотровые площадки и солнечная палуба. В межсезонье планируется использовать судно как плавучую гостиницу.
Конкретные детали электрической установки пока не раскрыты, но известно, что зарядка аккумуляторов будет происходить с помощью альтернативных источников энергии. Судно будет автономным до 7 суток или 100 км. Строительство начнётся в этом году, а завершение работ намечено на сентябрь 2025 года. Николай Маклухин, глава «Пермской судоверфи», отметил, что проект является инновационным и перспективным для российского судостроения.