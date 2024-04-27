В России построят многоразовые ступени космических кораблей

Центр им. М. В. Хруничева предложил использовать части ракеты-носителя «Ангара-А5» несколько раз. Об этом сообщил главный конструктор КБ «Салют» им. В. М. Мясищева Сергей Кузнецов. Он говорит о возможности использования первой и второй ступеней модификаций «Ангара-А5М» или «Ангара-А5В».

Кузнецов отмечает, что проведены необходимые теоретические расчёты в рамках проекта создания ракеты-носителя «Ангара-А5В». В следующем этапе планируется продолжить эту работу. Чтобы сделать этот проект экономически целесообразным, требуется провести не менее 10 повторных запусков.

Семейство ракет-носителей «Ангара» включает в себя модели от лёгкого до сверхтяжёлого класса. Первый испытательный запуск «Ангара-А5» с нового стартового комплекса на космодроме «Восточный» состоялся 11 апреля 2024 года. Также ракета трижды стартовала с космодрома Плесецк. В настоящее время ведётся разработка её модернизированных версий.