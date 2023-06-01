В России построят новый завод для массового производства космических спутников

Основная цель построения и запуска производства — это переход от ручной сборки космических аппаратов к серийному производству с использованием автоматизации производственных процессов.

Создание современного выпуска спутников будет основываться на стандартизации, унификации, тиражировании технических решений и новых принципах логистики.

Отметим, что некоторое время назад компания «Решетнев» объявила о завершении проектирования российского космического аппарата связи и вещания под названием «Экспресс-АМУ4».

Также представители Роскосмоса заявили о переносе запуска миссии «Луна-25» с июля на август 2023 года. Изначально она должна была стартовать ещё в 2022-м.