Наука и технологии
09:17, 01 июня 2023
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В России построят новый завод для массового производства космических спутников

Более современный и высокой «пропускной способностью»

Генеральный директор госкорпорации Роскосмос, Юрий Борисов, заявил о планах построить завод для серийного производства спутников уже в 2026 году.

Основная цель построения и запуска производства — это переход от ручной сборки космических аппаратов к серийному производству с использованием автоматизации производственных процессов.

Создание современного выпуска спутников будет основываться на стандартизации, унификации, тиражировании технических решений и новых принципах логистики.

Отметим, что некоторое время назад компания «Решетнев» объявила о завершении проектирования российского космического аппарата связи и вещания под названием «Экспресс-АМУ4».

Также представители Роскосмоса заявили о переносе запуска миссии «Луна-25» с июля на август 2023 года. Изначально она должна была стартовать ещё в 2022-м.

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