В России построят новый завод для массового производства космических спутников

В России построят новый завод для массового производства космических спутниковБолее современный и высокой «пропускной способностью»
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос, Юрий Борисов, заявил о планах построить завод для серийного производства спутников уже в 2026 году.
Основная цель построения и запуска производства — это переход от ручной сборки космических аппаратов к серийному производству с использованием автоматизации производственных процессов.
Создание современного выпуска спутников будет основываться на стандартизации, унификации, тиражировании технических решений и новых принципах логистики.
Отметим, что некоторое время назад компания «Решетнев» объявила о завершении проектирования российского космического аппарата связи и вещания под названием «Экспресс-АМУ4».
Также представители Роскосмоса заявили о переносе запуска миссии «Луна-25» с июля на август 2023 года. Изначально она должна была стартовать ещё в 2022-м.