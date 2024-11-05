В России построят уникальную теплицу для выращивания клубники

Проект компании «Внеземное» по созданию агрокомплекса в Свердловской области начинает активную фазу. В Березовском планируется построить инновационное хозяйство, способное ежегодно производить около 100 тонн клубники с использованием метода аэропоники — выращивания растений без почвы. Поддержку проекту оказывает региональное Агентство по привлечению инвестиций. Строительство может занять до двух лет, и, кроме клубники, комплекс, возможно, займётся другими ягодами, такими как малина и голубика.

На текущем этапе проект запускает исследовательскую лабораторию для изучения идеальных условий выращивания. Правительство региона отмечает, что для начала строительства вносятся изменения в генплан Березовского округа, что планируется завершить в 2025–2026 годах. Власти уточняют, что успех проекта зависит от оперативного внесения изменений в Правила землепользования и привлечения средств.

Для финансирования строительства, оценённого в 8,6 млрд рублей, региональный бюджет нуждается в поддержке. Первый заместитель губернатора Алексей Шмыков сообщил на заседании о необходимости привлечь федеральный кредит на льготных условиях.