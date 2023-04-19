В России построят завод по производству грузовых дронов

В России построят завод по производству грузовых дроновПричём сборка девайсов также запланирована на ближайшее время
Представители «Транспорта будущего» заявили, что компания начала строительство завода по производству беспилотных авиационных систем на территории ОЭЗ «Тольятти».
Это будет первое отечественное серийное производство подобных устройств. В рамках проекта планируется вложить более 6 млрд рублей в ближайшие три года и создать свыше 500 новых рабочих мест.
«Транспорт будущего» разрабатывает беспилотники гражданского назначения, такие как аэротакси и грузовые дроны с взлетной массой до 700 кг. В Тольятти компания намерена запустить серийное производство семи модификаций дронов и провести лётные испытания в рамках экспериментального правового режима.
На заводе планируется производить ключевые компоненты устройств, включая винты, двигатели, драйверы, детали корпуса и авионику.
В 2024 году компания намерена достичь производительности более 3 тыс беспилотников в год, как тяжёлых грузовых, так и массой менее 30 кг.