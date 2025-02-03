В России поступил в продажу биопринтер для печати органов

Этот биопринтер был использован при первой в мире операции по биопечати на человеке. Он сначала сканирует поврежденный участок, создает его 3D-карту, а затем печатает ткань по заданной траектории. Процесс занимает в среднем всего пять минут. Аппарат адаптируется под дыхание пациента и совместим с разными видами гидрогелей, что делает его универсальным.

Разработка стала возможной благодаря сотрудничеству Университета МИСИС и компании «3Д Биопринтинг Солюшенс». В проекте также участвовали специалисты российской компании «Робопро», а производственная база создана с учетом медицинских стандартов ГОСТ ISO 13 485−2017.

Директор Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС, доктор физико-математических наук Федор Сенатов отметил, что университет активно сотрудничает с другими научными центрами. Например, для Самарского государственного медицинского университета была создана система сканирования и биопечати, а для Сеченовского университета разрабатывается биопринтер, который будет использоваться в клинических условиях.