В России потратят более 2 млрд рублей на покупку планшетов для переписи населения

”Выделить Росстату из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 2 272 542, 4 тыс. рублей в рамках проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, имея в виду достижение следующего результата - закупка в 2020 году единого программно-аппаратного комплекса, включающего в себя планшетные компьютеры в количестве 97481 штуки”, — говорится в документе.

Также в официальных бумагах говорится о том, что именно Росстат займется контролем эффективности использования выделенных средств, после чего до 1 февраля 2021 года предоставит вышестоящим органам соответствующий доклад.