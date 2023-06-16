В России потратят почти 5 млрд рублей на «Интернет для властей»

Всего до 2024 года планируется потратить 4,8 млрд рублей на обеспечение безопасности и функционирования данной сетевой инфраструктуры.

Одна из основных задач — обеспечить защиту сети Rsnet от DDoS-атак. Для этого будет создана «распределённая система управления и мониторинга информационной безопасности с высокой производительностью системы очистки трафика».

Такие меры позволят оперативно реагировать на компьютерные атаки и предотвращать их негативные последствия. Кроме того, планируется создать систему хранения переданного трафика в сети Rsnet.

Она будет полезна при расследовании компьютерных инцидентов и разборе конфликтных ситуаций. Аналитические исследования и мониторинг состояния сети будут осуществляться также с помощью данной системы, что поможет эффективнее бороться с информационными угрозами.

По словам экспертов, такие серьёзные инвестиции в сетевую инфраструктуру говорят о важности обеспечения безопасности и надёжности государственных органов при работе в Интернете.

Сообщается также, что развитие Rsnet будет способствовать более эффективному взаимодействию государственных структур и обеспечит сохранность важной информации.