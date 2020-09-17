В России потребовали остановить работу уличных систем распознавания лиц

Как стало известно, волонтер проекта Анна Кузнецова подала в Тверской районный суд Москвы административный иск, потребовав от департамента информационных технологий мэрии прикрыть проект использования уличной системы распознавания лиц. Также в иске говорится о том, что ответчик должен компенсировать вред, причиненный истцу утечкой данных, в размере 100 тыс рублей.

Юрист Роскомсвободы Екатерина Абашина также рассказала, что волонтер организации нашла человека, продающего данные, собранные камерами, после чего попросила его “пробить” информацию о себе: