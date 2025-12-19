Опубликовано 19 декабря 2025, 22:251 мин.
В России повысили эффективность доставки лекарств в опухоли до 85%Создана новая технология
Учёные Сеченовского университета создали технологию, которая значительно повышает эффективность доставки лекарств в организм. Специалисты научились загружать противоопухолевые препараты в экзосомоподобные наночастицы, что позволило увеличить этот показатель с 5−9% до 85%.
Как пояснил заведующий лабораторией Дмитрий Костюшев, прежние методы повреждали структуру частиц и были малоэффективны. Новая платформа, разработанная за четыре года, решает эту проблему. Она обеспечивает направленное накопление препаратов в опухолях и метастазах, что критически важно для лечения рака на поздних стадиях.
Эффективность подхода подтверждена на лабораторных моделях рака молочной железы и меланомы. Технология отличается высокой биосовместимостью и возможностью масштабирования, что открывает путь к её быстрому внедрению в клиническую практику.