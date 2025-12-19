В России повысили эффективность доставки лекарств в опухоли до 85%

Как пояснил заведующий лабораторией Дмитрий Костюшев, прежние методы повреждали структуру частиц и были малоэффективны. Новая платформа, разработанная за четыре года, решает эту проблему. Она обеспечивает направленное накопление препаратов в опухолях и метастазах, что критически важно для лечения рака на поздних стадиях.

Эффективность подхода подтверждена на лабораторных моделях рака молочной железы и меланомы. Технология отличается высокой биосовместимостью и возможностью масштабирования, что открывает путь к её быстрому внедрению в клиническую практику.