В России повысился спрос на смарт-часы с прослушкой

Специалисты отмечают, что подобного рода девайсы способны помогать родителям не только отслеживать местоположение детей, но и сохранять историю их перемещения, а также, что более важно, отправлять им уведомления о выходе ребенка из разрешенной зоны.

В числе прочих важных функций детских смарт-часов называется и специальная кнопка SOS. Эксперты также уточняют, что рост покупки подобных девайсов может быть связан с приближающимся началом учебного года и желанием родителей еще больше следить за своими детьми и попыткой обезопасить их от нежелательного контента.