В России появилась аренда самокатов с автопилотом

Алгоритмы, отвечающие за ориентирование в пространстве, позволяют устройству распознавать различные препятствия. Самокат может заметить пешехода или транспортное средство и остановиться либо притормозить для предотвращения аварийной ситуации. Кроме того, самокат распознаёт дорожную разметку и притормаживает при выезде на дорогу.

Также самокатом можно управлять дистанционно. Отмечается, что такая функция удобна для перемещения устройства в нужное место, например, на парковку или на пункт обслуживания.