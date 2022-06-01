В России появилась централизованная система блокировки спама

В числе компаний, участвующих в инициативе, нашлось место и МТС, и Tele2, и МегаФону. При этом сообщается, что к сервису уже совсем скоро подключатся и другие сотовые операторы.

Ожидается, что в конечном итоге потребитель начнёт получать оперативный ответ от своего оператора, при этом номер, который является источником спама, будет заблокирован уже в течение 72 часов. Причём всеми компаниями, подключёнными к новой системе.

По мнению ряда специалистов, данное нововведение имеет все шансы стать крайне эффективной. При этом она имеет и свои недостатки. Например, она никак не защищает от мошенников, использующих IP-телефонию в сочетании с подменой номера.