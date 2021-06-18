В России появилась электронная доверенность для получения посылок на Почте

На данный момент новый сервис доступен исключительно на сайте компании, но уже совсем скоро планируется релиз и версии внутри мобильного приложения Почты, пишет Retail Loyalty.

Представители государственно компании заявили, что новый тип доверенности можно оформить электронно за несколько минут. При этом за услугу не взимается никакая плата.

Достаточно лишь знать мобильный номер телефона доверенного лица, а доверенному лицу, в свою очередь, нужно иметь оформленную электронную подпись. Тогда, после принятия условий сервиса в Личном кабинете он сможет оформить цифровую доверенность.