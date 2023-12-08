В России появилась нейросеть для подбора нейросетей для гаджетов

Российские учёные разработали инновационный нейросетевой алгоритм, который помогает подбирать идеальные системы машинного зрения для мобильных устройств, учитывая их вычислительные возможности и особенности камер. Новый метод позволяет сэкономить время при выборе оптимального алгоритма, всего 5-10 минут, благодаря использованию компаратора — алгоритма, который мгновенно выбирает наиболее точную сеть из нескольких кандидатов.

Разработанная группой математиков под руководством профессора НИУ ВШЭ Андрея Савченко система использует генетические алгоритмы для подбора наилучшей нейросети, адаптированной для конкретного устройства. Генетический алгоритм сортирует сотни подсетей, генерирует новые и более точные вариации, повторяя этот процесс для создания оптимальной системы искусственного интеллекта.

Применив этот метод, учёные создали приложение для Android, способное подобрать оптимальный алгоритм распознавания лиц с использованием камеры смартфона. Эксперименты подтвердили, что предложенный метод обладает высокой точностью в распознавании лиц при различных положениях и условиях освещённости, достигая 97-99% точности. Опубликованный исходный код разработки доступен на открытой платформе.