В России появилась нейросеть для проверки солнечных батарей

Российские учёные разработали умную систему, которая может выявлять проблемы в солнечных батареях. Этот алгоритм также может определять ошибки в процессе создания батарей. Исследование этой программы провели на реальном производстве на заводе «Хевел» в Новочебоксарске.

Этот алгоритм был создан командой учёных под руководством Семена Буденного из Института искусственного интеллекта, AIRI. Они работали с IT-компанией «Солтех» и компанией «Хевел», которая занимается производством солнечных модулей.

Производители солнечных батарей часто сталкиваются с проблемами при создании батарей, которые могут снижать их эффективность. Учёные использовали фотокамеры, чтобы сделать снимки ячеек солнечных батарей и выявить дефекты. Они создали базу данных из 68 тысяч изображений и использовали её для обучения своей искусственной нейронной сети. Нейросеть показала точность около 90-95% при выявлении дефектов.

В настоящее время учёные работают над дополнительными тестами и надеются, что их разработка поможет улучшить производственные процессы и станет хорошим примером того, как наука может помочь в бизнесе. Этот проект показывает, как искусственный интеллект может быть полезен в различных областях промышленности.