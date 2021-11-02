В России появилась нейросеть, способная создавать изображения по описанию на русском языке

Разработку создали специалисты «Сбера», она основана на нейросети DALL-E, представленной в январе компанией OpenAI. Российская нейросеть называется ruDALL-E.

Система самообучается на основании двух видов данных — изображений и текста любой сложности. Состоит из трёх подчинённых нейросетей: первая принимает текст и генерирует заданное число картинок, вторая выбирает наиболее подходящие к описанию, третья — увеличивает их в размере без потери качества.

Вот, к примеру, картинка, сгенерированная нейросетью ruDALL-E по запросу «Красивая кошка»: