В России появилась нейросеть, способная создавать изображения по описанию на русском языке

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В России появилась нейросеть, способная создавать изображения по описанию на русском языкеОснована на ранее представленной нейросети DALL-E
В России создали нейросеть, способную создавать изображение любого объекта по его описанию на русском языке.
Разработку создали специалисты «Сбера», она основана на нейросети DALL-E, представленной в январе компанией OpenAI. Российская нейросеть называется ruDALL-E.
Система самообучается на основании двух видов данных — изображений и текста любой сложности. Состоит из трёх подчинённых нейросетей: первая принимает текст и генерирует заданное число картинок, вторая выбирает наиболее подходящие к описанию, третья — увеличивает их в размере без потери качества.
Вот, к примеру, картинка, сгенерированная нейросетью ruDALL-E по запросу «Красивая кошка»:
Время генерирования картинки может занять до 20 минут.
Источник: TJ