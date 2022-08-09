В России появилась новая мошенническая схема, связанная с соцвыплатами

Эксперты предупредили, что пользователям Telegram приходят сообщения о возможности получения от государства 250 тысяч рублей. Для получения нужно перейти на сайт «Госуслуг». На самом деле это фишинговый сайт, собирающий персональные данные пользователей.

При получении необходимой информации мошенники могут по ней получить кредит или доставить жертве какие-либо другие неприятности.

Вторая схема обмана — выуживание данных банковской карты в целях кражи денег. Предлог тот же — начисление гражданам неких выплат.

«В рассылках и сообщениях в Тelegram указывается, что вы претендуете на 250 тысяч рублей, которые вам уже одобрены. Осталось только ввести свои персональные данные — чаще всего на фишинговом сайте, полностью имитирующем «Госуслуги». Пользователь вводит свои данные, передавая их мошенникам, которые затем могут использовать их для получение кредита и прочих целей», — сообщили в «Роскачестве».

Также отмечается, что сотрудники банков и «Госуслуг» никогда не будут спрашивать персональные данные или информацию по банковским картам.