В России появилась новая схема мошенничества — звонки от имени курьерских служб

Опубликовано 24 сентября 2025, 07:081 мин.
В России появилась новая схема мошенничества — звонки от имени курьерских службХитро. Очень хитро
В России фиксируют новую волну телефонного мошенничества: злоумышленники представляются сотрудниками курьерских служб и выманивают у жертв SMS-коды для входа в личные кабинеты. Об этом сообщил депутат Госдумы Антон Немкин.
Ранее мошенники чаще всего звонили от имени банков или силовых структур, однако теперь используют доверие россиян к службам доставки.
Сценарий выглядит весьма правдоподобно: человек ожидает посылку, получает звонок и слышит просьбу продиктовать код из SMS. На самом деле этот код открывает доступ к банковским сервисам или госуслугам.
Эксперты отмечают, что подмена номеров делает такие звонки ещё более убедительными. Однако настоящие курьеры не запрашивают секретные данные — проверка проводится только при вручении заказа.
Любая просьба озвучить код по телефону является признаком мошенничества.
Специалисты советуют при подобных звонках сразу прерывать разговор и перезванивать в официальную службу доставки по номеру, указанному на сайте компании.