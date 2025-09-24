В России появилась новая схема мошенничества — звонки от имени курьерских служб

Ранее мошенники чаще всего звонили от имени банков или силовых структур, однако теперь используют доверие россиян к службам доставки.

Сценарий выглядит весьма правдоподобно: человек ожидает посылку, получает звонок и слышит просьбу продиктовать код из SMS. На самом деле этот код открывает доступ к банковским сервисам или госуслугам.

Эксперты отмечают, что подмена номеров делает такие звонки ещё более убедительными. Однако настоящие курьеры не запрашивают секретные данные — проверка проводится только при вручении заказа.

Любая просьба озвучить код по телефону является признаком мошенничества.

Специалисты советуют при подобных звонках сразу прерывать разговор и перезванивать в официальную службу доставки по номеру, указанному на сайте компании.