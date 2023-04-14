В России появилась новая схема обмана при ремонте техники на дому

Как отметил Карпук, часто клиенты, которые не хотят идти в официальный сервисный центр или спешат по другим причинам, ищут ремонтников по частным объявлениям. Нередко можно наткнуться на мошенников.

Они представляются сотрудниками неких сервисных центров, предлагают подписать какой-то документ, причём ещё до начала работ. Это позволяет им вписывать в документацию любую сумму, которая зависит от наглости и опытности злоумышленника. Были случаи, когда «чекоруб» забирал у растерявшегося клиента технику до полного расчёта «за работу».

Такой метод мошенничества процветает в сфере ремонта электроники, гаджетов или бытовой техники.