В России появилась новая схема обмана при ремонте техники на дому

В России появилась новая схема обмана при ремонте техники на домуОб этом рассказал директор сервисного центра
Директор сервисного центра Printeria Илья Карпук рассказал о «чекорубах» — мошенниках, которые предлагают ремонт техники на дому и выставляют крупные суммы, не соответствующие работе.
Фото: Phonoteka.org
Как отметил Карпук, часто клиенты, которые не хотят идти в официальный сервисный центр или спешат по другим причинам, ищут ремонтников по частным объявлениям. Нередко можно наткнуться на мошенников.
Они представляются сотрудниками неких сервисных центров, предлагают подписать какой-то документ, причём ещё до начала работ. Это позволяет им вписывать в документацию любую сумму, которая зависит от наглости и опытности злоумышленника. Были случаи, когда «чекоруб» забирал у растерявшегося клиента технику до полного расчёта «за работу».
Такой метод мошенничества процветает в сфере ремонта электроники, гаджетов или бытовой техники.
Такие специалисты называют себя «чекорубы». Потом в группах по интересам они делятся своими успехами — кто сколько за день нарубил. Особо «талантливые» даже забирали предмет ремонта, пока с ними не рассчитается обескураженный клиент. При этом области ремонта могут быть разные — электроника, гаджеты или бытовая техника.