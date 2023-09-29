В России появилась первая блокчейн-платформа с постквантовым шифрованием

Компании QApp и Web3 Tech объединили свои усилия, чтобы создать первую в России блокчейн-платформу, которая может справиться с квантовыми вычислителями. Эта технологическая новинка использует постквантовое шифрование, которое делает её надёжной и защищённой от кибератак. Информацию об этом предоставила пресс-служба компании Web3 Tech.

С каждым годом растёт угроза со стороны квантовых вычислителей, и квантовые компьютеры становятся все мощнее. Генеральный директор QApp, Антон Гугля, подчеркнул, что их совместный проект нацелен на создание надёжных решений для распределённых реестров в сотрудничестве с ведущими технологическими компаниями России.

Постквантовые криптографические алгоритмы представляют собой специальные методы шифрования, созданные с учётом возможностей квантовых компьютеров. Эти методы призваны обеспечить надёжную защиту информации от будущих квантовых угроз. Российский стартап QApp, сформированный специалистами из Российского квантового центра, уже несколько лет разрабатывает подобные алгоритмы и успешно применяет их для обеспечения безопасности данных в российских банках.

Недавно QApp и их партнёры из Web3 Tech успешно интегрировали постквантовые криптографические алгоритмы в российскую блокчейн-платформу и проверили их работоспособность. Это улучшило уровень защиты данных в блокчейне и подготовило платформу к борьбе с квантовыми угрозами. Генеральный директор Web3 Tech, Артём Калихов, подчеркнул важность этого шага и планы компании по пилотированию нового решения в реальных условиях.