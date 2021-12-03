В России появилась первая могила с телевизором

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В России появилась первая могила с телевизоромНеобычной способ сохранить память о погибшем
В сети появилась информация о необычной могиле, появившейся на территории крематория в Новосибирске.
Её главной особенностью является отказ от привычных надгробных камней в пользу более современного решения — телевизора. Он, вместо фотографии мертвеца, показывает на экране видео с моментами из его жизни.
При этом конструкция такой могилы простая — она представляет из себя склеп с двумя нишами: внизу располагается урна с прахом, а выше — жидкокристаллический монитор, который проигрывает ролик о покойном.
Сообщается, что идея необычного памятника пришла в голову набережночелнинского инженера Марселя Мухаметшина. Проект сооружения он представил ещё в 2018 году, в рамках выставки в Екатеринбурге. И уже там его идеей заинтересовались представители новосибирского крематория.
Источник: Lenta.ru