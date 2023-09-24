В России появилась первая полностью отечественная водородная заправка

В Черноголовке на специальной конференции, где обсуждались разные виды топливных элементов и их применение в энергетических установках, была представлена заправочная станция, способная работать при очень высоком давлении, до 350 атмосфер. Эта станция основана на использовании электролиза и специальной мембраны.

На мероприятии была продемонстрирована автомобильная заправочная станция, которая включает в себя несколько модулей, включая модуль заправки, инновационный водородный генератор и устройство для хранения водорода. Электролизёр на этой станции способен производить от 2 до 10 м³ чистого водорода в час. Кроме использования в автомобильных заправках, этот электролизёр может быть применён и в других областях, таких как производство электроники и системы охлаждения на электростанциях.

Важно отметить, что подобная технология была впервые продемонстрирована несколько лет назад в Центре компетенций НТИ в Черноголовке. Тогда она была разработана в Германии, но с использованием российского электролизного модуля. Новая заправка была полностью создана и изготовлена в Черноголовке, подчёркивая важность местных инноваций.