В России появилась первая система обработки больших данных

В реестре отечественного программного обеспечения появилась новинка — российский программно-аппаратный комплекс (ПАК) для работы с большими данными. Это устройство называется «Машина больших данных Скала-Р, МБД.Х» и было разработано компанией «Скала-Р». Он уже получил регистрацию и входит в категории комплексов обработки больших данных.

Этот ПАК от «Скала-Р» может быть альтернативой зарубежным технологиям, таким как Google Cloud DataProc, Oracle BigData Appliance и Amazon Elastic MapReduce. Он способен анализировать, обучать и обрабатывать большие объёмы данных, а также находить и связывать информацию в разных форматах. Его использование возможно в разных секторах, включая госорганизации, банки, розничную торговлю, электронную коммерцию и телекоммуникации.

Эксперт Эльдар Муртазин отметил, что это значимая разработка для России, и устройство «Скала-Р» получает преимущество перед конкурентами. Он добавил, что это позволяет компании участвовать в государственных закупках и предоставлять российским компаниям свои решения, обходя ограничения на иностранные продукты.

Это важное событие для разработчиков и компании «Скала-Р», так как реестр российского ПО предоставляет преимущества при госзакупках и освобождает от НДС. Такие разработки способствуют развитию внутренней технологической индустрии и стимулируют рост интереса к российским IT-проектам.