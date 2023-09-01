В России появилась платформа с курсами ведущих вузов страны

В России стартовала новая образовательная платформа «Академика». Эта платформа предоставляет доступ к курсам от лучших российских университетов и партнёров из индустрии. Она призвана содействовать развитию онлайн-образования, внедряя передовые методы IT-отрасли. В разработку этой платформы было вложено более 140 миллионов рублей.

На «Академике» уже доступно более 200 образовательных программ, включая курсы от таких престижных учебных заведений, как НИУ ВШЭ, МГИМО, МФТИ и другие. Эти программы предназначены для взрослых пользователей и позволяют быстро осваивать новые навыки.

Помимо этого, на платформе предоставлена возможность для вендоров создавать собственные курсы, добавлять различные задания и отслеживать прогресс своих учеников. Согласно Сергею Попкову, сооснователю и директору по развитию бизнеса Skillbox, «Академика» может существенно улучшить образовательный процесс в цифровой среде, объединяя ведущие учебные заведения на одной платформе и делая образование более удобным и современным.