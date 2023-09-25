В России появилась платформа «умного» строительства

Финансовый институт «Дом.РФ» представил новую платформу для управления строительными проектами, используя передовые технологии информационного моделирования (ТИМ). Эта облачная платформа, названная «Цифровой контроль строительства» (ЦКС), разработана в сотрудничестве с Институтом развития и внесена в реестр программного обеспечения Минцифры.

По словам разработчика, применение ТИМ на платформе ЦКС способно снизить затраты и предотвратить серьёзные ошибки в строительных проектах. Стоимость использования этого решения зависит от выбранного тарифного плана и варьируется от 25,9 тысяч рублей до 399 тысяч рублей.

ЦКС является частью Единой информационной системы жилищного строительства «Наш.дом.рф». Эта система предназначена для управления стройками, управления документацией и информационными моделями в строительной отрасли. Она также позволяет застройщикам получать начальные данные о строительном объекте и контролировать соответствие документации трёхмерной модели проекту.

Разработчики утверждают, что ЦКС поможет отрасли соблюдать законодательные требования по созданию информационных моделей капитальных строительных объектов. С 1 июля 2024 года использование ТИМ станет обязательным для новых жилых комплексов, а с 1 января 2025 года — для всего жилищного строительства в России.