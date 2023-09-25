В России появилась платформа «умного» строительства

В России появилась платформа «умного» строительстваЕё создали в компании «Дом.РФ»
В России создали платформу «умного» строительства домов
Финансовый институт «Дом.РФ» представил новую платформу для управления строительными проектами, используя передовые технологии информационного моделирования (ТИМ). Эта облачная платформа, названная «Цифровой контроль строительства» (ЦКС), разработана в сотрудничестве с Институтом развития и внесена в реестр программного обеспечения Минцифры.
По словам разработчика, применение ТИМ на платформе ЦКС способно снизить затраты и предотвратить серьёзные ошибки в строительных проектах. Стоимость использования этого решения зависит от выбранного тарифного плана и варьируется от 25,9 тысяч рублей до 399 тысяч рублей.
ЦКС является частью Единой информационной системы жилищного строительства «Наш.дом.рф». Эта система предназначена для управления стройками, управления документацией и информационными моделями в строительной отрасли. Она также позволяет застройщикам получать начальные данные о строительном объекте и контролировать соответствие документации трёхмерной модели проекту.
Разработчики утверждают, что ЦКС поможет отрасли соблюдать законодательные требования по созданию информационных моделей капитальных строительных объектов. С 1 июля 2024 года использование ТИМ станет обязательным для новых жилых комплексов, а с 1 января 2025 года — для всего жилищного строительства в России.