В России появилась программа для оптимизации бизнеса

Группа компаний Б1 разработала инструмент Discoverit для улучшения работы компаний. Этот инструмент может использоваться для анализа бизнес-процессов и оптимизации рабочих операций. Discoverit помогает руководителям анализировать нагрузку на отделы, создавать отчёты и исследовать методы повышения эффективности.

Discoverit позволяет выявлять потери времени и ресурсов, а также определять, какие процессы можно автоматизировать. Интуитивный интерфейс упрощает анализ данных и метрик.

Группа компаний Б1 — это ведущая консалтинговая компания в России, и создание Discoverit является шагом к инновациям в управленческих решениях. В апреле 2023 года Discoverit был включён в реестр российского программного обеспечения.

Группа компаний Б1 предоставляет экспертизу в области аудита, консалтинга, оценки и других услуг для бизнеса. Они работают в разных городах России и помогают клиентам развиваться и улучшать свою деятельность.