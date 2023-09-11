В России появилась замена импортным Jira и Confluence

Nаumen, российская компания, создала продукты для управления информацией и проектами: Naumen KMS и Naumen Project Ruler. Их функциональность аналогична продуктам Jira и Confluence от Atlassian. Они позволяют компаниям легко организовывать сотрудничество и управлять знаниями без дополнительного обучения.

Naumen KMS создаёт центральное хранилище знаний с интеллектуальным поиском и современными инструментами управления информацией. Naumen Project Ruler помогает организовывать проекты и принимать решения на всех этапах, включая оперативные отчёты и дашборды. Их совместное использование улучшает доступность информации и сокращает усилия, затрачиваемые на проекты.

Интерфейс Naumen интуитивно понятен и не требует дополнительного обучения. Дополнительные инструменты, такие как уведомления и модуль обучения, ускоряют работу сотрудников. Крупные российские компании, такие как QIWI и Уралсиб, уже используют Naumen для улучшения условий работы и клиентского сервиса. Переход с иностранных решений на Naumen может быть быстрым и экономичным.

Naumen — альтернатива иностранным продуктам, таким как Jira и Confluence. Naumen KMS может заменить Sharepoint, Notion и другие, а Naumen Project Ruler — MS Project, Oracle, Primavera и другие.