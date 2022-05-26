В России появилась зона для тестирования дронов в условиях города

Беспилотная зона будет создана на территории «Сколково» и займёт 400 Га. На период тестирования над зоной будет запрещён перелёт любых воздушных судов. Ограничение на высоту полета составит 100 метров.

Как сообщается, в Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы для тестирования ждут разработчиков и производителей дронов, заказчиков услуг, использующих в своей работе беспилотники, а также авиационные учебные центры.

Отмечается, что в Москве располагаются более 50 компаний, занимающихся производством и эксплуатацией беспилотных технологий. На Москву приходится около 85% рынка беспилотных систем в России.