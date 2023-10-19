В России появились лаборатории импортозамещения материалов

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) открыл три лаборатории для разработки новых материалов, применяемых в текстильной и других отраслях производства. Это важная часть программы «Приоритет 2030», которая нацелена на модернизацию российской лёгкой промышленности. Эти лаборатории будут объединять фундаментальные и практические аспекты исследований и внедрения результатов в промышленность.

Первая лаборатория будет заниматься созданием новых веществ и материалов для различных областей, включая бытовые, технические и медицинские применения. Здесь они используют уникальное оборудование, включая реактор с возможностью разделения целевых и побочных продуктов. Вторая лаборатория сосредотачивается на разработке материалов с антимикробными свойствами, которые могут стойко сопротивляться воздействию грибков и других микроорганизмов, способных разрушать материалы.

Третья лаборатория занимается цифровым дизайном текстиля, включая разработку новых способов нанесения красок на ткани, такие как термохромные красители, которые меняют цвет в зависимости от температуры. Она также оснащена современным оборудованием для микрокапсулирования таких красящих композиций в полимерные оболочки. Эти лаборатории будут способствовать научным исследованиям и применению их результатов в промышленности, усиливая отечественные возможности в различных отраслях.