В России появились нормативы по бегу и приседаниям для киберспортсменов

С документом можно ознакомиться, перейдя на официальный интернет-портал правовой информации. Судя по нему, в момент нахождения на этапе высшего мастерства, киберспортсмен должен уделять совершенствованию своей физической подготовки от 25 до 40% времени тренировок.

В то же время на тактическое совершенствование должно уходить 25-35%, а техническое — 4-6%. В документе также оговаривается, что теоретическая подготовка должна занимать 15-25% времени, а психологическая — 15-20%.

Если говорить о таких показателях, как бег, то здесь для мужчин норма пробегать 3 км не более чем за 15 минут, для женщин — 2 км не более чем за 12 минут. В то же время за раз мужчины должны приседать 25 раз, а женщины — 23 раза.