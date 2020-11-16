В России появились первые парковки исключительно для электромобилей и гибридных машин

Отметим, что впервые о желании двигаться в сторону поощрения приобретения электромобиля, представители московских властей заявили еще прошлой осенью. Тогда мэрия Москвы рассказала о своих намерениях внести в Мосгордуму законопроект об отмене транспортного налога на электромобили, а также о желании увеличить субсидии на покупку электромобилей для каршеринга и такси.