В России появились первые парковки исключительно для электромобилей и гибридных машин
Официальный Telegram-канал департамента транспорта Москвы сообщил, что за оставление автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на таких местах, предусмотрен штраф — 2,500 рублей. А для того, чтобы водителям было легче сориентироваться, где обычная парковка, а где “специальная”, власти будут обозначать места для эко-транспорта сразу двумя знаками: привычным “Парковка” и специальной информационной табличкой.
Отметим, что впервые о желании двигаться в сторону поощрения приобретения электромобиля, представители московских властей заявили еще прошлой осенью. Тогда мэрия Москвы рассказала о своих намерениях внести в Мосгордуму законопроект об отмене транспортного налога на электромобили, а также о желании увеличить субсидии на покупку электромобилей для каршеринга и такси.