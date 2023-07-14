В России появились первые стандарты квантовых технологий

В России утвердили первые стандарты в области квантовых коммуникаций и квантового интернета вещей, что является важным шагом в развитии квантовых технологий. Эти стандарты включают общие положения, термины и определения, и были разработаны с участием РЖД, ТК 194 «Кибер-физические системы» и центра компетенций НТИ.

В результате работы по дорожной карте «Квантовые коммуникации» были разработаны 6 национальных стандартов, из которых 4 уже утверждены Росстандартом. Это позволяет установить единые требования к оборудованию, обеспечивая конкурентоспособность и качество продукции, а также повышая экономическую эффективность технологий.

Стандарты в области квантовых коммуникаций представляют унифицированные понятия, такие как «квантовый сигнал», «квантовый передатчик/приёмник» и «квантовая сеть». Особое внимание уделяется вопросам квантового распределения ключей, который является одним из наиболее исследованных аспектов квантовых коммуникаций.

Стандарты также охватывают основные принципы передачи информации через квантовые каналы и подходы к построению квантовых коммуникационных сетей. Стандарты для квантового интернета вещей объединяют различные квантовые технологии, такие как квантовые датчики, квантовые вычисления и квантовые коммуникации, в единые информационно-вычислительные сети.

Эти разработки имеют огромный потенциал для практического применения. Стандартизация квантовых коммуникаций и квантового интернета вещей способствует их коммерческому использованию и создаёт новый технологический рынок для активных игроков в этой области.