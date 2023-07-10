В России появились сразу два отечественных компьютера: «Ворон» и «Бобёр»Они созданы на базе российской материнской платы
Российская компания разработала материнскую плату, на базе которой были созданы две новых модели отечественных компьютеров
Компания Delta Computers выпустила новую материнскую плату «Анемона 2», которая поддерживает последние процессоры Intel Core Alder Lake 12 и Raptor Lake 13. Эта плата станет основой для новых компьютеров «Ворон» и «Бобёр».
Компьютер «Бобёр BBiH2» предназначен для стандартных офисных задач, а также для работы в здравоохранении и образовании. Этот компактный компьютер сочетает современную платформу и эргономичный дизайн, что позволяет эффективно использовать рабочее пространство. Он также обладает разнообразными интерфейсами для подключения периферийных устройств.
Компьютер «Ворон VRiH2» является универсальным компьютером в классическом корпусе mini-Tower. Он отличается большими возможностями конфигурирования и модернизации, а также простотой эксплуатации. Благодаря поддержке установки графических карт и множества внутренних отсеков для хранения данных, этот компьютер подходит для различных задач, включая видеомонтаж и САПР-моделирование.
Оба компьютера оснащены оперативной памятью DDR4 и поддерживают быстрые накопители NVMe и SATA. Материнская плата «Анемона 2» имеет несколько видеовыходов и скоростных портов USB для подключения мониторов и периферийных устройств.
Никита Пашковский, менеджер по продукту Delta Computers, отметил, что новые компьютеры компании позволяют удовлетворить потребности различных пользователей. Они предлагают решения для сотрудников разных областей и профилей.
Delta Computers также представила автоматизированное рабочее место «Лось», которое включает компьютерную мышь, клавиатуру и мониторы «Сова» различных диагоналей и разрешений.