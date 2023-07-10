В России появились сразу два отечественных компьютера: «Ворон» и «Бобёр»

Компания Delta Computers выпустила новую материнскую плату «Анемона 2», которая поддерживает последние процессоры Intel Core Alder Lake 12 и Raptor Lake 13. Эта плата станет основой для новых компьютеров «Ворон» и «Бобёр».

Компьютер «Бобёр BBiH2» предназначен для стандартных офисных задач, а также для работы в здравоохранении и образовании. Этот компактный компьютер сочетает современную платформу и эргономичный дизайн, что позволяет эффективно использовать рабочее пространство. Он также обладает разнообразными интерфейсами для подключения периферийных устройств.

Компьютер «Ворон VRiH2» является универсальным компьютером в классическом корпусе mini-Tower. Он отличается большими возможностями конфигурирования и модернизации, а также простотой эксплуатации. Благодаря поддержке установки графических карт и множества внутренних отсеков для хранения данных, этот компьютер подходит для различных задач, включая видеомонтаж и САПР-моделирование.

Оба компьютера оснащены оперативной памятью DDR4 и поддерживают быстрые накопители NVMe и SATA. Материнская плата «Анемона 2» имеет несколько видеовыходов и скоростных портов USB для подключения мониторов и периферийных устройств.

Никита Пашковский, менеджер по продукту Delta Computers, отметил, что новые компьютеры компании позволяют удовлетворить потребности различных пользователей. Они предлагают решения для сотрудников разных областей и профилей.

Delta Computers также представила автоматизированное рабочее место «Лось», которое включает компьютерную мышь, клавиатуру и мониторы «Сова» различных диагоналей и разрешений.