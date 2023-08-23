В России появились стандарты переделки обычных авто в электрокары«НАМИ» подготовил ГОСТ для таких операций
Одна из идей «озеленения» автомобилей — это модификация двигателей авто для работы на электродвигателях, в России появились ГОСТы, регулирующие это
Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт, «НАМИ» разработал проект, который позволит превратить обычные машины в электромобили. Эту инициативу представил Александр Сорокин из «Автотор Холдинга».
Суть проекта заключается в том, что «НАМИ» создал предложение для установки электрических двигателей в существующие автомобили с бензиновыми или дизельными моторами. Согласно этому проекту, после одобрения и сертификации, автопроизводители смогут начать массовое производство этих электрических моделей.
Этот новый проект ГОСТа сейчас находится на рассмотрении в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и ожидает одобрения.