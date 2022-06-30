В России появилось новое мошенничество под видом распродаж IKEA

Сообщается, что в Москве по этому поводу заведено уже 3 уловных дела. Так, мошенники могут сами находить потенциальных жертв, предлагая, оплатить уже заказанные товары. К примеру, на одну из пострадавших мошенник вышел сам и предложил выкупить заказанный ранее диван. Получив деньги, он пропал.

«Продавцы» могут мониторить соцсети и мессенджеры. Вторая пострадавшая доверилась «пользователю» из чата соседей, заказала 500 бокалов и оплатила 50% стоимости, и, само собой, осталась без денег и товара.

Третий случай произошёл с пользовательницей Вконтакте, которая обратилась в группу «Ищу IKEA». Ей ответили якобы продавцы магазина, распродающего изделия бренда. Пострадавшая перевела им деньги и осталась ни с чем.

Управляющий партнёр «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова объяснила, как действовать при покупке с рук. Необходимо проводить оплату только в момент передачи товара. В свою очередь, глава «Этерна» Дмитрий Томилин, отметил, что полностью защититься от аферистов можно только в случае полного отказа от товаров ушедших брендов, иначе рисков избежать не получится.