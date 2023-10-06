В России появилось ПО для изучения виртуальной реальности

В России появилось ПО для изучения виртуальной реальностиЕго разработал студент МАИ
Российский студент создал ПО для изучения технологий виртуальной реальности
Студент Московского авиационного института (МАИ) разработал программу для изучения виртуальной реальности (ВР). Это ПО можно использовать для практических и лабораторных работ в высших учебных заведениях.
Виртуальная реальность — это важное направление в технологиях, и его нужно вводить в учебные программы. Эта дисциплина востребована в различных отраслях, включая авиацию. Студент магистратуры МАИ Денис Ефросинин считает, что специализированные программы для изучения ВР будут полезны на всех уровнях образования.
Конечная версия программы будет доступна к концу года. Она поможет студентам освоить гарнитуры виртуальной реальности, научиться использовать инструменты и создавать свои ВР-приложения. Программа также включает готовые сценарии для лабораторных работ разной сложности. Она основана на движке Unity и воссоздаёт помещения МАИ, где студенты могут выполнять различные задания и взаимодействовать с объектами виртуального мира.