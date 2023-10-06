В России появилось ПО для изучения виртуальной реальности

Студент Московского авиационного института (МАИ) разработал программу для изучения виртуальной реальности (ВР). Это ПО можно использовать для практических и лабораторных работ в высших учебных заведениях.

Виртуальная реальность — это важное направление в технологиях, и его нужно вводить в учебные программы. Эта дисциплина востребована в различных отраслях, включая авиацию. Студент магистратуры МАИ Денис Ефросинин считает, что специализированные программы для изучения ВР будут полезны на всех уровнях образования.

Конечная версия программы будет доступна к концу года. Она поможет студентам освоить гарнитуры виртуальной реальности, научиться использовать инструменты и создавать свои ВР-приложения. Программа также включает готовые сценарии для лабораторных работ разной сложности. Она основана на движке Unity и воссоздаёт помещения МАИ, где студенты могут выполнять различные задания и взаимодействовать с объектами виртуального мира.