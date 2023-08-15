В России появилось приложение для оценки речевого развития детей

В России учёные придумали специальный инструмент для оценки умения детей в возрасте от 3 до 11 лет понимать и создавать речь. Это новое приложение поможет логопедам легче и однотипно работать с детьми, улучшая и стандартизируя процесс, говорится в сообщении от НИУ ВШЭ.

Эта разработка имеет большое значение. Это первый диагностический тест, созданный университетом, который будет широко использоваться на практике. Для НИУ ВШЭ это тоже важное событие, так как они впервые пытаются коммерциализировать научный продукт, превратив его в мобильное приложение для электронных магазинов.

Суть теста в 12 игровых заданиях. Они помогут оценить способность детей понимать и создавать речь на разных языковых уровнях — от звуков до текста. Приложение оценит задания на понимание автоматически, а устные ответы записывает для дальнейшей проверки логопедом. Это позволит сделать работу с детьми более эффективной.

Исследователи изучили развитие речи у 500 детей без особых проблем. Они также проверили тест на детях с различными речевыми нарушениями, такими как аутизм. Эта разработка заняла восемь лет. Приложение доступно для скачивания в российском магазине RuStore и, как надеются учёные, поможет логопедам стандартизировать и эффективно улучшать русскую речь у детей.