В России появился аналог Uber для водителей грузовиков

Ozon представил новую онлайн-платформу «Вози Ozon», предназначенную для поиска заказов на грузоперевозки в России и СНГ. Сервис работает по принципу Uber, где заказы размещаются на торговой платформе Ozon, а частные водители и транспортные компании предлагают свои цены. Ozon надеется сократить расходы на комиссии транспортных экспедиторов, отмечая значительный рост стоимости услуг перевозок.

Главной мотивацией для нового сервиса является стремление снизить зависимость от транспортных экспедиторов, чьи комиссии взлетели из-за роста ставок на грузоперевозки, увеличившегося спроса и дефицита водителей. Отмечается, что сегмент доставки в маркетплейсы вырос вдвое за тот же период, и новый сервис позволит Ozon увеличить количество водителей, снизить комиссии и лучше удовлетворить потребности в перевозках.

Эксперты полагают, что подобные платформы эффективны для взаимодействия с разнообразными участниками рынка перевозок. Подчёркивается, что с ростом ставок и общей сложностью рынка электронной коммерции, новая платформа поможет Ozon привлечь больше водителей и конкурировать успешно с другими сервисами.

Однако, согласно президенту Ассоциации транспортно-логистических компаний, проблемы рынка включают дефицит водителей и рост издержек. Сохранение баланса между маркетплейсами, потребителями и перевозчиками станет ключевым для успешного развития этого сектора. Спрос на грузоперевозки в росте, и поэтому конкуренция будет острой. Маркетплейсам придётся обеспечивать конкурентоспособные условия, что, возможно, приведёт к дополнительному росту издержек компаний и, как следствие, к увеличению стоимости услуг для потребителей.