В России появился аппарат искусственного кровообращения весом всего 9 кг

ПО «Сплав», входящее в «Ростехе», зарегистрировало новый аппарат, который может спасать пациентов с остановкой сердца и дыхания. Серийное производство начнётся в конце года, по информации пресс-службы «Ростеха».

Речь идёт о LIFE STREAM ECMO — аппарате экстренного восстановления кровообращения, весом 9 кг. Он, по словам разработчиков, не уступает зарубежным аналогам, но стоит на 30-40% дешевле. Эти аппараты используются для поддержания искусственного кровообращения и оксигенации крови при острой дыхательной недостаточности. Они могут спасти жизнь пострадавшим в авариях или пожарах.

Исполнительный директор «Ростеха», Олег Евтушенко, поделился: «Российский аппарат КМО, разработанный на „Сплаве“, успешно прошёл испытания и получил разрешение на использование. Он экономичен и поможет снизить смертность пациентов, нуждающихся в срочной реанимации».

Раньше такое оборудование приходилось покупать за границей, но теперь «Росте» планирует удовлетворить внутренний спрос в течение трёх лет. Разработка аппарата была выполнена совместно с Центральным научно-исследовательским и опытно-конструкторским институтом робототехники и технической кибернетики.

На церемонии открытия новых фармацевтических производств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске президент России, подчеркнул необходимость увеличения доли отечественных лекарств и независимости от зарубежных поставщиков. Он выделил задачу модернизации оборудования, строительства новых производств и развития научных лабораторий и центров. Важным шагом также является улучшение подготовки провизоров, фармацевтов и технологов, согласно словам президента.