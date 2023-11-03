В России появился единый отраслевой стандарт информационной безопасности

Ведущие российские IT-компании, объединённые в Ассоциацию больших данных (АБД), представили концепцию отраслевого стандарта для защиты данных. Этот стандарт определит методы усовершенствования информационной безопасности, а также подходы к сбору и хранению данных. Стандарт устанавливает чёткие критерии для безопасной системы хранения и защиты данных, а также включает процесс независимой проверки IT-предприятий на соответствие этим стандартам.

Ключевые критерии включают в себя методы организации и управления данными, политику по защите информации, мероприятия по устранению угроз, методы обнаружения уязвимостей и реакцию на чрезвычайные ситуации. С этой инициативой также связан законопроект, разработанный Минцифры, о введении штрафов для компаний за утечки персональных данных и уголовной ответственности для тех, кто украл и продал данные.

Ассоциация больших данных (АБД) была создана в России в 2018 году и включает в себя ведущие IT-компании. Её цель — содействовать развитию технологий и продуктов в области больших данных в России. Это важный шаг в обеспечении безопасности данных и соблюдении правил и стандартов в этой области.