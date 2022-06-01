В России появился государственный сервис для жалоб на рекламные рассылки на смартфоны

Жалобу можно оставить на сайте ФАС. Абонент через специальную форму оставляет жалобу и может получить оперативный ответ от своего оператора.

«ФАС и операторы связи запустили сервис для подачи жалоб на спам-рекламу. С помощью специальной формы абонент может оставить жалобу на голосовую или смс-рекламу, поступившую без его согласия, и оперативно получить ответ от своего оператора», — сказано в сообщении ведомства.