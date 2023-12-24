В России появился институт развития радиофотонных технологий

НИИ «Полюс» холдинга «Швабе» станет центром для разработки новых технологий, сфокусированных на лазерной информационной системе. Правительство РФ признало институт базовой организацией для развития радиофотоники, предоставив ему финансовую поддержку. Это новое научное направление будет использоваться для исследований в области беспроводных и спутниковых сетей, лазерных дальномеров и других технологий.

Создание радиофотонных систем на базе НИИ «Полюс» позволит передавать огромные объёмы информации на ультравысоких скоростях. Такие системы найдут применение в телекоммуникационной отрасли, предоставляя значительные преимущества в скорости, точности и устойчивости к помехам. Генеральным директором этого направления стал Евгений Кузнецов, чей институт уже проявил свою компетентность, разрабатывая мощные лазеры для систем передачи данных.

В рамках совместной работы с НИЯУ МИФИ научные сотрудники НИИ «Полюс» разрабатывают модуляторы на основе гетероструктур с использованием фосфида индия. Этот материал будет применяться для создания фотонных интегральных схем, используемых в оптоволоконных системах связи и телекоммуникациях.