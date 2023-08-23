В России появился инструментарий для разработки приложений для ОС «Аврора»

Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) выпустила новую версию фреймворка Flutter 3.3.10 SDK и внедрила поддержку операционной системы «Аврора». Это означает, что теперь разработчики могут создавать мобильные приложения под «Аврору» с использованием этого инструмента. Flutter — это набор средств для создания приложений под Android и iOS с использованием языка Dart, разработанный Google. Это обновление расширяет возможности для разработчиков, работающих с «Авророй».

Компания «Открытая мобильная платформа» стремится сделать «Аврору» более привлекательной для разработчиков, добавив поддержку Flutter. Это важно, так как «Аврора» сталкивается с проблемой ограниченного количества приложений. Большинство разработчиков предпочитают создавать приложения для Android и iOS, так как эти платформы имеют более широкую аудиторию и рынок. Из-за этой проблемы «Аврора» не получает достаточно внимания от разработчиков.

Следует отметить, что для доработки и адаптации «Авроры» до 2027 года потребуется огромная сумма — 300 миллиардов рублей. Несмотря на это, компания «Открытая мобильная платформа» и «Ростелеком» продолжают усилия по развитию и продвижению «Авроры» как отечественной операционной системы, но она остаётся ориентированной в основном на государственные структуры и корпорации.