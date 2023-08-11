В России появился искусственный интеллект, который определяет артроз

Саратовские учёные разработали собственную программу на основе искусственного интеллекта, способную определять артроз тазобедренного сустава и следить за ходом болезни. Теперь рентгеновские снимки сустава могут быть обработаны с помощью нейросети, что позволит точно диагностировать коксартроз и определить его степень. Пациенты могут использовать уникального чат-бота, чтобы делиться с медиками рентгеновскими снимками и информацией о своём состоянии, не выходя из дома.

Согласно разработанному плану, информация о заболевании будет внесена в виртуальную больничную карту врачом. Чат-бот будет напоминать пациентам о необходимости регулярно делать рентген и делиться результатами для контроля прогрессирования болезни. Это удобно и позволяет наблюдать за состоянием даже на расстоянии. Программа может быть установлена на различные устройства и интегрирована в Telegram.

Этот проект разрабатывается совместно учёными из Саратовского государственного технического университета и НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Авторами стали эксперты в области информационных технологий и студенты, которые создали уникальную систему для борьбы с артрозом тазобедренного сустава.